Sexenni y Yung Rajola reavivan la rumba de Lleida con «Avall lo paper»

Sexenni es un grupo del que hablamos bastante en Muzikalia en 2024, incluyendo varias apariciones en nuestra PlayList Emergente. La banda de Lleida se ha convertido en los últimos años en una de las revelaciones con más proyección del panorama musical catalán, pasando por escenarios como los del MMVV, el ELS40 y el de la Cadena 100 en las Fiestas de La Mercè de Barcelona, festivales como la Acampada Jove y salas como Razzmatazz o la Sala Apolo.

Tras sorprender con sus dos primeros discos, Retrats(Delirics, 2022) y Supernova (Delirics, 2023), Sexenni publicaron a finales de febrero su tercer álbum, Joc de Nens (Delirics, 2025). Un trabajo en el que cuentan con la colaboración de artistas como The Tyets, Ginestà, Flashy Ice Cream, DJ Trapella o Santi Balmes. Pero la maquinaria no para y, apenas dos meses después de lanzar el disco, Sexenni ya tienen nuevo sencillo: «Avall lo paper». Una canción no incluida en su último álbum en la que, tras cinco años de su primera colaboración, participa de nuevo Yung Rajola.

«Avall lo paper» es una rumba festiva y despreocupada que reivindica el espíritu popular y el imaginario rural de las Tierras de Ponente de Cataluña. La canción cuenta la historia de un abuelo de pueblo, Macot, que un día convocó todo Alguaire para tirarse desde arriba del monumento del Sagrat Cor gritando “Avall lo paper!”. Una escena hilarante que se convierte en una metáfora de la identidad leridana más auténtica, cargada de ironía y orgullo de pueblo.

A continuación puedes escuchar «Avall lo paper», lo nuevo de Sexenni con la colaboración de Yung Rajola.