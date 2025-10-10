Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) celebran el 40 aniversario de Crush

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) anuncia hoy el 40 aniversario de su disco Crush, que supuso su gran éxito en Estados Unidos. El álbum ampliado estará disponible el 10 de octubre en UMR/Virgin.

Lanzado originalmente el 17 de junio de 1985, el sexto álbum de la banda, llevó a OMD al otro lado del charco. Encabezado por el sencillo «So In Love», que entró en el Top 40 de Billboard, y el éxito radiofónico «Secret», el álbum tuvo éxito en el Reino Unido y Europa, alcanzando el puesto número 13 en la lista oficial de álbumes de Gran Bretaña.

La celebración del 40 aniversario de Crush llegará remasterizada a partir de los archivos analógicos originales, e incluye una gran cantidad de material nuevo, entre el que se encuentran siete temas inéditos de las sesiones multipista del álbum, mezclados por Paul Humphreys. La edición también incluye dos maquetas, una mezcla alternativa, cuatro canciones inéditas, además de caras B que no aparecen en el álbum y mezclas extendidas o de 12″, algunas de las cuales nunca se han reeditado ni publicado en CD/formato digital. El contenido se completa con fotos poco comunes y notas exhaustivas del periodista y autor Jason Draper en conversación con Andy McCluskey.

Como comenta Andy McCluskey: «El relanzamiento del 40 aniversario de Crush ha sido una oportunidad maravillosa para reevaluar el álbum. 1985 fue un periodo muy intenso, con giras constantes y mucha presión en el estudio, pero creamos una potente colección de canciones y temas líricos. En retrospectiva, hicimos un álbum mucho mejor de lo que pensábamos en ese momento. Los dos singles de éxito, «So in Love» y «Secret», siguen siendo constantes en nuestros conciertos hasta el día de hoy. Hay energía bruta y rabia en «88 seconds in Greensboro», la pomposidad arrogante de «The Native Daughters of the Golden West» y el velo melancólico de la canción que da título al álbum, «Crush», que yuxtapone implacables muestras de anuncios de televisión japoneses con voces cansadas e instrumentación somnolienta, capturando a la perfección el estado onírico inducido por el jet lag de las giras mundiales. Cambiamos de estilo y de paleta musical, pero Crush conserva una confianza y una energía de las que estoy muy orgulloso».