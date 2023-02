Ozzy Osbourne anuncia su retirada definitiva de los escenarios

Ozzy Osbourne ha anunciado que se retira de las giras debido al deterioro de su salud. El cantante de Black Sabbath, de 74 años, debía embarcarse en una gira por el Reino Unido y Europa a finales de este año, pero en un comunicado dijo que «se ha dado cuenta de que no soy físicamente capaz… no podía hacer frente a los viajes requeridos”.

Así lo ha manifestado en un comunicado que ha publicado a través de sus redes sociales:

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023