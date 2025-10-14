Pantomime Horses publican nueva versión de «Plastic glasses»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda anglo-barcelonesa Pantomime Horses compartió hace unos días una nueva versión de «Plastic glasses». La canción, incluida en su álbum Forever Polyester de 2024, fue interpretada en directo en el programa Col·lapse del canal autonómico catalán TV3 el pasado mes de junio. Con un metraje más corto, necesario para la televisión, la nueva versión se titula «Plastic glasses TV» y genera una experiencia pop más intensa gracias a sus guitarras cargadas de adrenalina. Esta nueva versión cuenta con la participación de Enma Fernández e Ian Kay, que ya contribuyeron en directo en la actuación en Col·lapse al órgano Hammond y la voz respectivamente.

«Plastic glasses TV» evoca el ambiente del Gosport Labour Club, pequeño local de su ciudad natal donde los chicos vieron y posteriormente dieron sus primeros conciertos. La puerta de entrada estaba ubicada de tal manera que si llegabas tarde tenías que caminar literalmente entre los músicos mientras tocaban para llegar a la barra. La cerveza se servía en las clásicas pintas de vidrio británicas, pero el vino sí era servido en vasos de plástico…

Pantomime Horses es un grupo de reciente formación, pero en realidad se trata de la reencarnación, casi tres décadas después, de Candystash. Aquella banda era un trío formado por Rob Silber, Nigel Kirkby y Tony Laming que se reactivó a partir del intercambio fortuito de correos electrónicos, antes de la pandemia, y que actualmente viven a caballo entre Inglaterra y Barcelona. Su música suena a cómo en los 80 se revisó la música de los 60.

(Imagen de portada: Rob Silber)