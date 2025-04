Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII llega a los cines el 24 de abril

53 años después de su estreno, Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII regresa a los cines de todo el mundo este próximo jueves 24 de abril, incluyendo más de 80 salas de nuestro país.

La icónica película estrenada originalmente en 1972, vuelve remasterizada digitalmente en 4K a partir del metraje original de 35?mm, con un audio optimizado, y una nueva mezcla realizada por Steven Wilson, ofreciendo una versión más completa y auténtica.

El equipo, dirigido por Lana Topham, directora de Restauración de Pink Floyd, tenía como objetivo preservar la integridad y belleza de la imagen original. La película se escaneó en 4K utilizando técnicas avanzadas para capturar los detalles más precisos y nítidos. Se realzaron los colores, y cada fotograma fue revisado y reparado meticulosamente, manteniendo una apariencia natural y vívida con ajustes mínimos de textura.

Pink Floyd At Pompeii antecedió al lanzamiento de The Dark Side Of The Moon y documenta a la banda antes de convertirse en gigantes de las listas de éxitos en ambos lados del Atlántico, donde su música sigue siendo venerada hasta hoy. Filmada en las sobrecogedoras ruinas del antiguo anfiteatro romano en Pompeya, Italia, esta obra cinematográfica única e inmersiva captura a Pink Floyd en un concierto íntimo, sin público presente. Grabada en octubre de 1971, marcó el primer concierto en vivo realizado en Pompeya, e incluye interpretaciones memorables de canciones como “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” y “One of These Days”.

“Desde 1994, he buscado los metrajes perdidos de Pink Floyd en Pompeya, por lo que el reciente hallazgo del negativo original de 35 mm de 1972 fue un momento muy especial. La versión recientemente restaurada presenta el primer montaje completo de 90 minutos, que combina la edición original de 60 minutos de la actuación con los segmentos documentales adicionales grabados en los estudios Abbey Road poco después”, comenta Topham.

Coincidiendo con el estreno del documental la versión remezclada de 2025 por Steven Wilson estará disponible en CD, LP, Blu-ray, DVD, Audio Digital y Dolby Atmos a partir del 2 de mayo.