Pink Floyd

Pink Floyd publicará el recopilatorio ‘8-Tracks’ el próximo junio

El próximo 5 de junio se publica un nuevo recopilatorio de Pink Floyd, 8-Tracks, que incluye ocho temas clásicos imprescindibles de la etapa comprendida entre 1971 y 1979.

8-Tracks recoge la transición de Pink Floyd hacia su época de mayor éxito, que les catapultó al estrellato a lo largo de la década de 1970. El periodo de ocho años que celebra esta edición abarca temas de algunos de los discos más aclamados de la banda: Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979). Seis álbumes monumentales y clásicos por derecho propio.

En conjunto, se trata de una obra que muestra a Pink Floyd alejándose de la era del pop psicodélico de Syd Barrett y de su producción post-experimental, y consolidando su estatus mundial como una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. La secuencia de temas ha sido editada por Steven Wilson utilizando efectos de sonido extraídos de las multipistas originales.

Estas serán las canciones de ‘8-Tracks’ de Pink Floyd

Side A

  1. One Of These Days
  2. Wot’s… Uh The Deal
  3. Money
  4. Another Brick In The Wall, Part 2

Side B

  1. Wish You Were Here
  2. Time
  3. Comfortably Numb
  4. Pigs On The Wing (full version originally released on the Animals 8-track cartridge and exclusive to this compilation)

Puedes reservarlo en este enlace.

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