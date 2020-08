Pink Floyd llega a los cines con ‘Delicate Sound of Thunder’

Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd, que llegará a los cines de todo el mundo en un evento único la noche del 15 de octubre.

En 1987, Pink Floyd experimentó un resurgimiento triunfal. La legendaria banda británica, formada en 1967, había sufrido la pérdida de dos co-fundadores: el tecladista y vocalista Richard Wright, que se fue después de las sesiones del disco The Wall en 1979, y el bajista y letrista Roger Waters, que abandonó el grupo para iniciar su carrera en solitario en 1985, poco después del álbum de 1983 The Final Cut.

El guante quedó así puesto para el guitarrista / cantante David Gilmour y el batería Nick Mason, quienes procedieron a crear el álbum multiplatino A Momentary Lapse Of Reason, un éxito en las listas globales, que también contó con el regreso de Richard Wright.

Lanzado en septiembre de 1987, A Momentary Lapse Of Reason fue rápidamente acogido por los fans de todo el mundo, que acudieron en masa a los conciertos de aquella gira, que comenzó pocos días después del lanzamiento del álbum. Durante la gira tocaron frente a más de 4.25 millones de fans durante más de 2 años y, en una celebración de talento que contaba sobre el escenario con David, Nick y Richard, apoyados por otros 8 músicos estelares.

Filmado en el Nassau Coliseum de Long Island en agosto de 1988 y dirigido por Wayne Isham, Delicate Sound Of Thunder, aquel concierto nominado al premio Grammy, llega a los cines por primera vez en este lanzamiento de evento global. Esta versión 2020 se obtiene directamente de más de 100 latas de negativos originales de 35 mm, cuidadosamente restaurados y transferidos a 4K, y Benny Trickett reeditó por completo a partir del metraje restaurado y actualizado, bajo la dirección creativa de Aubrey Powell / Hipgnosis. Del mismo modo, el sonido fue completamente remezclado de las cintas multipista originales por David Gilmour de Pink Floyd, con el ingeniero de Pink Floyd, Andy Jackson, asistido por Damon Iddins.

Delicate Sound of Thunder se proyectará en cines de todo el mundo el 15 de octubre (en Dolby Atmos en cines seleccionados). Las entradas estarán a la venta a partir del 27 de agosto en www.DelicateSoundOfThunder.com, donde los fans pueden encontrar la información más actualizada sobre los salas participantes.