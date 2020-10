Porches tiene nuevo sencillo, ‘I Miss That’

Porches, el proyecto de banda unipersonal del músico de Nueva York Aaron Maine, está de regreso con el nuevo single “I Miss That” y un video lyric grabado por Dev Hynes. En la parte superior de una melodía pop galopante acompañada de golpes de caja brillantes y tensos y sintetizadores trinosos, Maine se lamenta con su voz rasposa: “No podía creer lo que tenía / Así que lo tiré, era malo / Simplemente pensando que me gustó eso, me gustó eso, me gustó eso / lo extraño, lo extraño, ahora lo extraño”.

“I Miss That” sigue al lanzamiento del cuarto álbum de Porches, Ricky Music. Llegó en marzo de este año, con contribuciones de Zsela y Dev Hynes, con producción de Jacob Portrait. La canción extra “rangerover” se sometió recientemente a remix cortesía del colaborador de Frank Ocean, Vegyn, escúchalo aquí.