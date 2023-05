Queens Of The Stone Age tendrán nuevo disco en junio

Queens of the Stone Age (que estarán actuando en la próxima edición de Mad Cool) ha anunciado la fecha de lanzamiento de su octavo álbum de estudio, In Times New Roman, que estará disponible a partir del 16 de junio a través de Matador / Popstock.

El álbum cuenta con letras mordaces escritas por Joshua Homme, y una firma sonora reconocible al instante, que se expande y embellece con nuevos y sin precedentes giros en prácticamente todas las canciones.

In Times New Roman fue grabado y mezclado en el estudio Pink Duck de Homme, con grabaciones adicionales en Shangri-La. Fue producido por la banda y mezclado por Mark Rankin.

La primera canción lanzada del álbum es «Emotion Sickness», que presenta una combinación de coros hipnóticos y ritmos descentrados, con matices de turbulencia psíquica. El video lírico de la canción fue creado por Liam Lynch y se estrenará pronto en el canal de YouTube de QOTSA.

El vinilo estará disponible en varios colores y todos los formatos están disponibles para reservar en la página web de la banda.

Escucha ‘Emotion Sickness’ de Queens Of The Stone Age