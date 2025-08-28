Radar Joven vuelve en octubre y noviembre

Radar Joven, iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, regresa tras convocar a más de 6.000 asistentes y casi una treintena de sold outs en su anterior edición.

Será el cuarto año en el que el ciclo ponga en valor el joven talento nacional y la importancia de las salas de conciertos en nuestro tejido cultural. Una cita que tendrá lugar del 15 de octubre al 8 de noviembre, con un cartel compuesto por 57 bandas y artistas en 27 salas de la capital, gracias a su colaboración con Madrid en Vivo, asociación de salas de conciertos y espectáculos de la ciudad.

Ya se conocen los primeros participantes, entre quienes destaca la presencia de Alba Reche, Aiko El Grupo, joseluis, Kiliki, La Texana, Remei de Ca la Fresca, Sila Lúa y Somos La Herencia, entre otros. Que llenarán espacios como El Sol, Café La Palma, Siroco, Tempo, Clamores, Maravillas, Café Berlín o La Sala del Movistar Arena.

Todas las actuaciones del ciclo tendrán una entrada general de 7 euros, con una oferta de dos por 10€, y habrá descuentos del 50% con el Carné Joven (3,5 euros por entrada), además de otras bonificaciones que se anunciarán en la web del ciclo.