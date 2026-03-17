Radiohead volverá a la actividad en 2027

Aún resuenan los ecos de la visita de Radiohead a nuestro país el pasado otoño, pero la banda no deja de generar noticias sobre sus nuevos pasos

Una reciente entrevista de Ed O’Brien con Rolling Stone define sus planes de futuro, que pasarían por una nueva estrategia de sus directos. A partir de 2027, el grupo planea ofrecer exactamente 20 conciertos al año en un único continente, rotando de región en cada ciclo.

El guitarrista detalló que el objetivo es establecer un formato estable, predecible y sostenible en el tiempo, alejado de las largas y exigentes giras globales que han caracterizado su trayectoria durante décadas. El planteamiento no es únicamente logístico, sino también artístico.

O’Brien insiste en que limitar el número de fechas responde a una necesidad de preservar la intensidad interpretativa: Radiohead quiere evitar la sensación de automatismo o desgaste que puede aparecer en tours extensos. En sus propias palabras la prioridad es “dar absolutamente todo cada noche” y no actuar “por inercia” o con falta de energía.

Un nuevo comienzo para Radiohead

El contexto de esta decisión está directamente vinculado al regreso reciente del grupo a los escenarios tras años de inactividad. Después de la gira de 2018 asociada a A Moon Shaped Pool, O’Brien llegó a sentirse desconectado del proyecto e incluso admitió que “había terminado con Radiohead”, aunque finalmente participó en aquel tour. El largo parón posterior, junto a los ensayos de 2024 que desembocaron en la gira de regreso, habrían servido para reactivar la motivación interna y redefinir el papel de la banda en esta nueva etapa.

2026 quedará completamente al margen de la actividad del grupo. O’Brien centrará sus esfuerzos en su álbum en solitario Blue Morpho, mientras que Jonny Greenwood trabaja en nuevos proyectos, entre ellos una colaboración con Shye Ben Tzur y The Rajasthan Express y suponemos que Thom Yorke seguirá con su habitual hiperactividad.