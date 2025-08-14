Radiohead lanzan el directo ‘Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009’

Radiohead comparten la versión en directo de su disco Hail To The Thief (2003) con una serie de grabaciones de sus canciones en diferentes emplazamientos los años posteriores a su lanzamiento.

Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 recoge interpretaciones de sus canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009 y fue mezclado por Ben Baptie y masterizado por Matt Colton.

Hablando sobre el nuevo álbum en vivo, Thom Yorke comenta: «En el proceso de pensar en cómo construir arreglos para la producción teatral de Shakespeare Hamlet / Hail To The Thief, pedí escuchar algunas grabaciones en vivo de archivo de las canciones.

Me sorprendió el tipo de energía detrás de la forma en que tocamos. Apenas nos reconocí y me ayudó a encontrar un camino a seguir. Decidimos mezclar y lanzar estas grabaciones en vivo (hubiera sido una locura quedárnoslas). Todo ha sido un proceso muy catártico. Esperamos que los disfruten».

El nuevo disco en directo de Radiohead ya está disponible digitalmente y saldrá a la venta el próximo 31 de octubre en varias versiones exclusivas. Ya puede reservarse en este enlace.

Escucha ‘Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009’ de Radiohead

Estas son sus canciones:

Side A

2 + 2 = 5

Sit Down. Stand Up

Sail to the Moon

Go to Sleep

Where I End and You Begin

We Suck Young Blood

Side B

The Gloaming

There, There

I Will

Myxomatosis

Scatterbrain

A Wolf at the Door