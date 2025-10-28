Los miembros de Radiohead hablan sobre Israel y el genocidio de Gaza

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Radiohead (que he pocos días ofrecerán cuatro conciertos en Madrid), ha vuelto a pronunciarse sobre Israel y el genocidio en Gaza en una amplia entrevista con The Times, un tema que arrastran desde que en 2017 decidieran actuar en Tel Aviv pese al boicot cultural promovido por el movimiento BDS.

Thom Yorke parece harto del tema y se muestra tajante: “de ningún modo volvería a tocar en Israel” y “no querría estar a cinco mil millas de distancia del régimen de Netanyahu”. El músico recuerda con incomodidad aquel concierto en el parque Hayarkon de 2017: “Estaba en el hotel cuando un hombre, claramente vinculado a las altas esferas, se me acercó para darme las gracias. Me horrorizó. Sentí que el concierto estaba siendo utilizado con fines políticos”.

Jonny Greenwood, en cambio, ofrece una visión más matizada. Casado con la artista israelí Sharona Katan y colaborador del músico Dudu Tassa, el guitarrista ha trabajado en proyectos que reúnen voces árabes y judías, como el disco Jarak Qaribak, y ha sido acusado de cruzar el “picket line” del boicot. Greenwood considera, sin embargo, que los vetos culturales son contraproducentes: “Un boicot solo refuerza la narrativa de aislamiento y victimismo del gobierno israelí; les da motivos para hacer lo que quieran”. El músico afirma no sentir vergüenza por colaborar con artistas de la región: “No puedo disculparme por hacer música con ellos. Lo considero un acto progresista”.

Greenwood también habló sobre las protestas contra el gobierno israelí y el desprecio de muchos ciudadanos hacia el ministro de seguridad nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. «Mira, he estado en protestas antigubernamentales en Israel y no puedes moverte por todas las pegatinas de ‘F*** Ben-Gvir’. «Paso mucho tiempo allí con mi familia y no puedo simplemente decir: ‘No voy a hacer música con ustedes, cabrones, por culpa del gobierno’. No tiene sentido para mí. No tengo lealtad —ni respeto, obviamente— hacia su gobierno, pero sí siento ambas cosas por los artistas nacidos allí».

Yorke, que ha sido increpado en conciertos y en la calle por su presunto silencio sobre Gaza, se muestra dolido por el juicio moral al que ha sido sometido: “Hay gente que pretende decirme lo que he hecho con mi vida y lo que debo hacer a continuación, como si todo lo que pienso no tuviera valor. Quieren borrar algo que ha significado mucho para millones de personas. Pero esto no les pertenece”.

Para el líder de Radiohead, el clima actual de exigencia política hacia los artistas es “una caza de brujas de bajo nivel” y aunque dice “respetar profundamente la indignación ante la tragedia”, cree que “los verdaderos criminales se ríen viéndonos discutir entre nosotros mientras siguen actuando con impunidad”.

Las tensiones también se reflejan dentro de la banda. Ed O’Brien ha mostrado abiertamente su apoyo a la causa palestina, mientras que Philip Selway reconoce que “lo que pide el BDS es imposible”, ya que implicaría romper con Greenwood y, en consecuencia, poner fin a Radiohead. “Es extraño ser marginados por artistas con los que siempre nos hemos sentido afines”, admite el batería.

Yorke y Greenwood, pese a sus diferencias, parecen coincidir en algo: la complejidad moral de un conflicto donde la música, una vez más, se convierte en territorio de disputa.

Toma nota de la gira de Radiohead

4 de noviembre – Madrid – Movistar Arena

5 de noviembre – Madrid – Movistar Arena

7 de noviembre – Madrid – Movistar Arena

8 de noviembre – Madrid – Movistar Arena

14 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena

15 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena

17 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena

18 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena

21 de noviembre – Londres – The O2

22 de noviembre – Londres – The O2

24 de noviembre – Londres – The O2

25 de noviembre – Londres – The O2

1 de diciembre – Copenhague – Royal Arena

2 de diciembre – Copenhague – Royal Arena

4 de diciembre – Copenhague – Royal Arena

5 de diciembre – Copenhague – Royal Arena

8 de diciembre – Berlín – Uber Arena

9 de diciembre – Berlín – Uber Arena

11 de diciembre – Berlín – Uber Arena

12 de diciembre – Berlín – Uber Arena

