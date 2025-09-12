Agotadas las entradas para Radiohead en minutos
Hoy era el día. Radiohead ponían a la venta las entradas para su residencia en Madrid el próximo mes de noviembre. Para facilitar que las entradas llegaran directamente a los fans y minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podía acceder registrándose en radiohead.com. El registro se abrió el viernes 5 de septiembre y una vez registrado, te llegaba un correo diciéndote si tenías derecho o no a optar a las entradas.
Hoy viernes 12 se ha abierto la venta para quienes tuvieran ese código. Ha sido cosa de pocos minutos cuando ya ha sido imposible acceder a la venta que aún permanece abierta con el rótulo de «disponible» en cada una de las fechas, pero con entradas agotadas para los cuatro días.
Te recordamos que Radiohead actuarán en el Movistar Arena de la capital los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, en lo que será su primera visita a Madrid en 23 años, desde que presentaran Hail To The Thief en la Plaza de Toros de Las Ventas en 2003.
Toma nota de la gira de Radiohead
4 de noviembre – Madrid – Movistar Arena
5 de noviembre – Madrid – Movistar Arena
7 de noviembre – Madrid – Movistar Arena
8 de noviembre – Madrid – Movistar Arena
14 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena
15 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena
17 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena
18 de noviembre – Bolonia – Unipol Arena
21 de noviembre – Londres – The O2
22 de noviembre – Londres – The O2
24 de noviembre – Londres – The O2
25 de noviembre – Londres – The O2
1 de diciembre – Copenhague – Royal Arena
2 de diciembre – Copenhague – Royal Arena
4 de diciembre – Copenhague – Royal Arena
5 de diciembre – Copenhague – Royal Arena
8 de diciembre – Berlín – Uber Arena
9 de diciembre – Berlín – Uber Arena
11 de diciembre – Berlín – Uber Arena
12 de diciembre – Berlín – Uber Arena
