Confirmado: Radiohead dará cuatro conciertos en Madrid este noviembre

El pasado mes de marzo te hablamos de una posible gira de Radiohead para el presente otoño. Hubo una filtración de que el grupo había constituido una nueva sociedad limitada llamada RHEUK25 LLP, con los cinco miembros de la banda, algo que suele crearse siempre que gira o lanza un disco.

Como confirmara Resident Advisor, cuatro entradas de Radiohead para una próxima gira fueron donadas a una subasta de ayuda para los bomberos de Los Ángeles organizada por la escuela secundaria Palisades, aparentemente por la agencia de representación de la banda. El anuncio de la subasta indicaba que el mejor postor podía seleccionar la ciudad y fecha que prefiera «según el programa de la gira del grupo».

La publicación continuó afirmando que una fuente cercana al grupo confirmó que la banda ha reservado lugares en varias ciudades europeas para una serie de conciertos de residencia este otoño.

Primeras filtraciones de la gira de Radiohead

Esta semana algunos fans de ciudades del continente han recibido unas misteriosas postales, como esta que se ha compartido en su Reddit.

Han aparecido varias, con fechas y localizaciones en el Unipol Arena de Bolonia (14,15,17,18 noviembre), El O2 Arena de Londres (21,22,24,25 de noviembre), El Royal Arena de Copenhague (1,2,4,5 de noviembre) y el Uber Arena de Berlín (8,9,11,12 diciembre). Finalmente hay confirmación oficial vía Doctor Music.

Confirmados los conciertos en Madrid

Madrid también tendrá sus cuatro conciertos. El Movistar Arena de la capital acogerá la residencia de Radiohead los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

Para facilitar que las entradas lleguen directamente a los fans y minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a las entradas registrándose en radiohead.com. El registro se abrirá este viernes 5 de septiembre a las 11:00h y se cerrará 72 horas después, el domingo 7 de septiembre a las 23:00h.

La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre. Para más información, visita radiohead.com.

