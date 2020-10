Referencias y teorías en el vídeo de “Demasiadas Mujeres” de C. Tangana

C. Tangana nos invita a su propio funeral en un nuevo vídeo repleto de huevos de pascua y pullitas a la Rosalía.

C. Tangana ha muerto para dar comienzo a una nueva etapa artística, la de El Madrileño. Así quedó grabado el 9 de octubre con el lanzamiento del single y videoclip de “Demasiadas Mujeres“, que ya supera el millón y medio de visualizaciones.

Este single, a caballo entre la música urbana y los sonidos de la España más cañí, marca una nueva era para Antón Álvarez, que ya trabaja en un nuevo álbum que aún no tiene fecha confirmada. “Demasiadas Mujeres” ha sido aplaudido por la crítica y el gran público, que no ha tardado en ponerse manos a la obra para buscar referencias, guiños y polémicas en este nuevo trabajo. Repasamos los más curiosos.

La España de Joselito

En 2018, C. Tangana nos sorprendía combinando bolero, rumba y trap en “Un veneno” — con la colaboración de El Niño de Elche. “Demasiadas mujeres” sigue ese afán por samplear estilos musicales que sería impensable fusionar evocando la España de los años cincuenta a golpe de las cornetas y los tambores de la Banda del Rosario de Cádiz y los acordes más conocidos de “Campanera”, de Joselito.

El pueblo en el que ocurre todo este ritual funerario es Aragoneses, en Segovia. Pero esta imagen podría ser perfectamente del tuyo.

Otro de los mensajes que se dejan caer en el videoclip es el analfabetismo de esa España profunda y vaciada con la pintada de Biva el Rey. El cantante ha mostrado en repetidas ocasiones su desprecio a la monarquía y defiende a capa y espada a raperos como Valtonyc. Una de sus declaraciones mas memorables es El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí.

Pucho, al confesionario

La primera imagen que tenemos de C. Tangana es de este, en la oscuridad de un confesionario, admitiendo a un cura las consecuencias de esa ambición desmedida por las mujeres que adelantaba en “Un Veneno”. Su toxicidad impide que disfrute y ame bien a la que ahora duerme con él.

Mientras tanto, en el cementerio, nueve son las que encarnan a esta lista interminable de conquistas y le esperan en el cementerio vestidas de luto (entre ellas, Daniela Blume o Julia de Castro), convirtiendo a Pucho en una suerte de Guido Contini (protagonista de la película Nine) con muchos líos de faldas a sus espaldas y poca memoria para recordar nombres; aunque reconoce que: no he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito, borracho en Berlín. Escuchando un techno que me hacía empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral.

¿Quién es el niño?

Uno de los hilos conductores de “Demasiadas Mujeres” es la del niño que cotillea, desde lo lejos, el devenir del funeral de C. Tangana. Lleva una camiseta de Oklahoma City Thunder, lo que nos lleva a “Diez Años”, de la etapa de C. Tangana en Agorazein . Cuenta cómo conoció el rap a los diez años, en la misma época en la que jugaba al baloncesto en el San Viator. También admite que no me ha enseñado nada ver una cruz y un altar; mmm… excepto que amar significa sangrar.

Volvemos a “Demasiadas Mujeres”: amantes del pasado, un corazón roto, muchos Cristos crucificados… ¿y si ese niño fuese el mismo Antón, viendo como se entierra esa etapa de su vida?

¿Sin superar a Rosalía?

Una de las especulaciones que más han viralizado de “Demasiadas Mujeres” es la de C. Tangana demostrando, una vez más, que no ha superado a Rosalía. En el videoclip hay varias escenas intermitentes de él dándose el lote con una chica vestida de rojo, pelo largo y aros (“Malamente” total look) y acordarse de la catalana es inevitable.

Además, justo cuando se descubre el rostro de ella, Tangana canta que no se puede olvidar de la que que se fue con mis gana’ de amar, mis gana’ de vivir; no la’ he vuelto a encontrar. De fondo, se intuye a una Virgen que (real) también se parece sospechosamente a Rosalía y que es nada más ni nada menos que la portada del single.

Otra de las teorías que circula por redes es que ella es la referencia a Berta Vázquez, otra de su larga lista de ex, cuyo romance salió a la luz en el Primavera Sound 2018.

Pullitas, referencias ocultas, exparejas mediáticas, antiguas conquistas vestidas de negro, simbología, el cadáver de una etapa artística encerrado en un ataúd… Se percibe cierto paralelismo entre los videoclips de “Demasiadas Mujeres” y “Look What You Made me Do” de Taylor Swift (uno en su vertiente muy español y mucho español y ella, desde la perspectiva muy norteamericana y Miss Americana). Ha faltado el momento de decir que el “viejo” C. Tangana no puede ponerse al teléfono porque está muerto.

Lo que está claro es que el videoclip de “Demasiadas Mujeres”, escrito, dirigido y producido por la boutique creativa Little Spain, marca el comienzo de una nueva era musical maravillosa. ¿Alguien más se muere de ganas por saber qué va a ser lo próximo con lo que nos sorprenda El Madrileño?