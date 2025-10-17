Ron Gallo publica nuevo single y álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Después de haber adelantado algunas canciones a lo largo de 2025, finalmente hoy Ron Gallo presenta su esperado nuevo álbum. El disco se titula Checkmate y sale a través de Kill Rock Stars. El estadounidense ha publicado un trabajo que se aleja un tanto de las capas de humor y ruido que solían caracterizar sus trabajos anteriores, y se presenta de una manera más desnuda. Arrancando con solo voz y guitarra, Ron Gallo va realizando un ejercicio de exposición y vulnerabilidad con el que crea un relato de empatía y ternura que, para él, el mundo necesita más que nunca.

El lanzamiento del disco viene acompañado por la publicación del vídeo de la canción «Fantasy». Un tema en el que Gallo reflexiona sobre cómo nuestras ideas a veces pueden ser mejores que la realidad, tocando temas de lealtad en las relaciones y finalmente haciendo una crítica al concepto mismo de América. Con su mensaje darle importancia a las cosas genuinas, «Fantasy» es un buen ejemplo del tema central del álbum: aferrarse a lo que realmente importa en un mundo cada vez más fugaz y falso.

Ron Gallo explica que «Fantasy» pasó por varias versiones antes de llegar a su forma final más sencilla. «Me enamoré del sonido ensoñador de la guitarra acústica y la guitarra de 12 cuerdas, así que decidí que esa sería la base de la canción y agregamos elementos solo cuando lo sintiéramos necesario”, dice el músico, destacando la filosofía de “menos es más” que guió todo el proceso de creación de Checkmate.

El tema cuenta con la participación de Eric Slick (Dr. Dog, Kevin Morby, Waxahatchee) a la batería, y fue coproducido y grabado por Jerry Bernhardt (Courtney Marie Andrews, Sam Evian).

Y si te apetece escuchar el resto del álbum, puedes escucharlo aquí mismo.

(foto: Reka Jakabffy)