Salva Alambre - Otra Nube De Polvo (Repetidor)

Un disco compuesto por dos suites de cerca de dieciocho minutos la primera, y un minuto menos la segunda que son como dos universos propios. Un acto político: cómo jugar al escondite con los algoritmos, aunque sea simbólicamente. Sobre batallas perdidas están escritas algunas de las páginas más fascinantes de la historia, la que se esconde en los pies de página. Salva Alambre sigue imperturbable a cualquier tendencia. Va a lo suyo, y se agradece que existan artistas capaces de crear un microcosmos tan singular, de una independencia insobornable.

Este Otra Nube De Polvo (Repetidor, 2026) según parece, y transcribo de la web del sello discográfico es “Un álbum íntimo donde el artista murciano reflexiona con sensibilidad sobre la fugacidad de la vida y sobre aquellos aspectos que, tanto de forma sencilla como compleja, escapan a nuestro control […]”. Si nos atenemos a lo musical, en estas dos partes que componen el disco, hay cabida a diferentes sonoridades, estados de ánimo (me atrevería a decir), y una hibridación estilística que tanto le gusta a su autor. Pasan muchas cosas. El algoritmo muere como Narciso.

El primer tema “In memoriam. El anillo de Gante. Salamandra. Copas rotas” está dividido en cuatro movimientos a las que alude los títulos. “In Memoriam” avanza sobre teclados y tonalidades oscuras cuyos ecos pueden recordar a Décima Víctima; percusiones ethio jazz y redobles de batería que se enlazan con la guitarra eléctrica en algo así como unos Joy Division con alguna dosis de más de alprazolam; pequeños repuntes de electrónica disonante y mucha bruma. “El anillo de Gante” (¿viene el título por la circunvalación que rodea Gante? ¿La IA miente?) arranca con violines y cajas de ritmos; Alambre canta sobre bases con ecos a Kraftwerk más percusiones a lo Jon Hassel, pero después las armonías árabes nos lleva hacia terrenos de exotica progresiva (no sé si existe, da igual). El tema se va apagando y aparece una orquestina que emite notas disonantes que avanza para dar entrada a “Salamandra”, cuya sucesión de samplers no invita a soñar en épocas del Renacimiento si estas estuvieran revisitadas por Wendy Carlos. “Copas rotas” es un tema pop bellísimo de caligrafía dream pop y que seguro que le gustará a Charlie Mysterio y a Kiki d’Aki. Algo nos traerá un nuevo amanecer.

En la cara B nos encontramos con “Orfeo. Hathor. Colores nuevos”. Arranca “Orfeo: piano, arreglos orquestales y Silver Apples; deambula morosa atrapada en psicodelia de rayos laser; la batería progresa con ímpetu para doblar hacia parajes en los que hallar conexiones con Panda Bear y El Guincho; aires fronterizos se cruzan en esta corriente de ondas circulares en el tiempo; Ennio Morricone y Henry Flint copulando en un isla desierta atestada de palmeras de plástico. “Hathor”, la reina egipcia y también uno de los mejores discos de Igor Boris Wakhévitch: loops que percuten en la cabeza, tac tac tac, violines que se desperezan y se van descomponiendo en moléculas. Cadencias orquestales, de nuevo, van guiando la línea argumental hacia su final,“Colores nuevos”. Silencio. Los loops van levantando una muralla de shoegaze. Silencio. “Te Hubiera dado colores nuevos para pintar nuestro cielo” y el tecnopop de aire sacramental recrea un ambiente de introspección cósmica.

Escucha Salva Alambre – Otra Nube De Polvo