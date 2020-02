Sam Smith estrena el single ‘To Die For’

Sam Smith lanza hoy su esperado nuevo single, “To Die For”. En esta nueva canción Smith se asocia con su amigo y colaborador habitual Jimmy Napes y con el reputado dúo de productores Stargate para dar forma a esta reconfortante y sincera balada que comienza con un trozo de la película de culto del 2001, ‘Donnie Darko’ y tiene un tempo más pausado, de la mano de un delicado piano y unas cuerdas ascendentes mientras la voz familiar de Sam flota de forma natural cantando: “I just want somebody to die for”.

Hablando del nuevo single Sam Smith comenta: “Lanzar esta canción va a ser todo un reto porque viene de lo más profundo de mi ser. La compuse junto a Jimmy Napes y Stargate en LA durante un tiempo de autodescubrimiento y de desamor. Está dedicada a todos esos corazones que están solitarios otro San Valentín más”.

El nuevo single sigue los pasos de los últimos lanzamientos “How Do You Sleep”, la versión del clásico disco de Donna Summer “I Feel Love” y la edición conjunta de Sam y Normani “Dancing with a Stranger” que supera los 10 millones de copias vendidas y los 2 billones de streams, siendo además #1 de tocadas en USA y GB y disco de Platino en 19 países.

El álbum más reciente de Sam, “The Thrill of it All” se lanzó en 2017 e incluía el tema “Too Good At Goodbyes”, la segunda canción de Sam que supera el billón de streams en Spotify tras “Stay With Me”. En estos años Smith ha alcanzado los 10 millones de suscriptores en YouTube – siendo uno de los pocos artistas británicos en lograr este hito. Durante su carrera Sam ha vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo, logrando siete #1 en GB como “Writing’s On The Wall” – el primer tema de James Bond en alcanzar esa posición, lo que además le sirvió para obtener un Record Guinness Mundial. Ha recibido además 4 Premios Grammy, 3 Premios BRIT, un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original (Writing’s On The Wall).