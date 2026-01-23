Savages estrenan dos temas inéditos por el 10º aniversario de Adore Life

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Se cumplen 10 años de la publicación de Adore Life (2016), segundo álbum de Savages, una de las formaciones más sugerentes de la eclosión post-punk de la pasada década.

La banda de Jehnny Beth, Gemma Thompson, Ayse Hassan y Fay Milton habían sorprendido al mundo con su debut tres años antes, que nos dejó canciones como «She Will» y «Shut Up», y entregaban una obra aún mejor.

Ahora, por su décimo aniversario y con el grupo inactivo (Jehnny Beth publicó You Heartbreaker, You el pasado otoño), lo celebran compartiendo dos canciones inéditas de la época, una versión con piano principal de la icónica «Paranoid» de Black Sabbath y la inquietante «Prayer».

Como cuentan: Celebrando los 10 años de ‘Adore Life’, compartimos con vosotros dos canciones inéditas que nunca llegaron a los álbumes. Los dejamos exactamente como estaban: sin repeticiones, sin remezclas. Lo que escucharás es exactamente cómo se grabaron por primera vez. Para nosotros, parecen instantáneas de un momento en el tiempo, y aunque nunca hemos sido de pensar demasiado en la nostalgia, sentimos que estas canciones ofrecían una perspectiva fresca sobre la banda, o al menos un suave recordatorio de su magia. Disfruta de la música y el vídeo. Es nuestro regalo para ti. Feliz cumpleaños a ‘Adore Life’. ¡Qué disco!. Vaya momento.

– Ayse, Fay, Gemma & Jehnny

Escucha ‘Paranoid’ y ‘Prayer’ de Savages