Jehnny Beth – You Heartbreaker, You (LLC / Fiction Records)

El regreso de Jehnny Beth llega en forma de un disco abrasivo y desafiante. You Heartbreaker, You (LLC / Fiction Records) es una obra de confrontación, levantada sobre guitarras disonantes, bases industriales y un tono catártico que evita cualquier concesión al pop convencional.

Amor, deseo, angustia, rabia y dolor atraviesan cada pista. Las atmósferas transitan del murmullo al grito, entre vulnerabilidad y crudeza, con voces tratadas en estudio y una propuesta deliberadamente alejada de la comercialidad.

El primer single, «Broken Rib», es un mazazo industrial en la línea de Nine Inch Nails: Beth oscila entre susurros y aullidos mientras, en el videoclip, encarna a un personaje que se descompone bajo el peso de la alienación y el caos cotidiano. Más cerca del pop, «No Good For People» juega con sintetizadores y un ritmo denso y machacón, mientras que «Obsession» combina riffs potentes con voces procesadas que refuerzan la sensación de extrañamiento.

Más radical que su predecesor To Love Is To Live (Caroline Records, 2020), aquí no hay medios tiempos ni baladas introspectivas como las que exploró junto a Bobby Gillespie en Utopian Ashes (Sony Music, 2021). La furia domina: «I Still Believe» mezcla atmósfera post-punk y bases electrónicas con un bajo prominente; «Reality» es puro punk visceral, un relato de poder y sumisión en un club nocturno; «High Resolution Sadness» se desgañita en gritos, convirtiéndose en la pieza más abrasiva del álbum; y «Out of My Reach» rescata ecos noventeros de un grunge descarnado. Incluso cuando parece dar un respiro, como en «I See Your Pain», la calma es apenas un engaño antes de estallar en un estribillo demoledor.

El álbum, breve y sin un segundo de respiro, funciona como un golpe continuo: directo al grano, cero anestesia. Beth aborda el amor, la pérdida y la desilusión con una franqueza brutal, despojando sus letras de romanticismo y abrazando la vulnerabilidad sin filtros. Su voz —afilada y tenaz— oscila entre la rabia y la fragilidad, guiando al oyente por un viaje emocional tan incómodo como fascinante.

Con la complicidad de Johnny Hostile —productor, músico, fotógrafo y director de videoclips—, el proyecto se ha desarrollado al margen de presiones discográficas, con total libertad creativa. El resultado es un álbum intenso y salvaje, que recuerda por momentos a PJ Harvey o Alice Glass, pero con una personalidad propia y ferozmente contemporánea.

Jehnny Beth firma, en definitiva, una declaración de principios: You Heartbreaker, You es un puñetazo en el estómago, un trabajo que no busca agradar, y que ratifica su lugar como una de las voces más relevantes e indomables del panorama actual.

Escucha Jehnny Beth – You Heartbreaker, You

