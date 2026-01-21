Lo último:
Biffy Clyro
Noticia

Se aproxima la gira de conciertos por España de Biffy Clyro

Raúl del Olmo

Los escoceses Biffy Clyro son una de las apuestas más seguras que el rock más intenso y visceral británico ha tenido en el siglo XXI. El pasado año publicaron su decimoprimer trabajo de estudio, el notable Futique (25), repleto de canciones vibrantes y reconocibles para el power trío.

Ahora es momento de presentarlo en España a través de dos fechas en Valencia y Madrid que ya han colgado el cartel de no hay billetes, demostrando el notable predicamento que la banda siempre ha atesorado en nuestro país.

Toma nota de las fechas de Biffy Clyro

Martes 3 de febrero, Valencia, Auditori Roig Reina

Miércoles 4 de febrero, Madrid, La Riviera

