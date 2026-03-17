Sigur Rós actuará con orquestas locales en Barcelona y Bilbao

Sigur Rós ha anunciado las últimas fechas europeas de su actual gira mundial, una propuesta singular en la que la banda actúa junto a orquestas locales de 41 músicos para reinterpretar tanto su reciente álbum ÁTTA como algunos de los momentos más emblemáticos de su repertorio.

Esta etapa final arrancará el 31 de agosto de 2026 en Edimburgo y recorrerá varios países (entre ellos Francia, España y Portugal) antes de concluir con dos conciertos en Berlín. Bajo la dirección de Robert Ames, estos conciertos se plantean como la última oportunidad para experimentar en directo un formato que ha redefinido su propuesta escénica, llevándolos a auditorios de referencia internacional como el Royal Albert Hall o la Konzerthaus de Viena, en colaboración con destacadas formaciones orquestales de todo el mundo.

Desde 2023, coincidiendo con el regreso de Kjartan Sveinsson, el grupo ha profundizado en una dimensión más sinfónica que ya estaba presente en trabajos recientes como ese ÁTTA, grabado junto a la London Contemporary Orchestra. Esta etapa también se enmarca en un periodo especialmente fértil, marcado por la recuperación de piezas como Odin’s Raven Magic y la reedición del celebrado Takk.

Kjartan Sveinsson de Sigur Rós cuenta: «Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre. Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta, rodeados de todos esos músicos fantásticos con los que hemos tocado durante los últimos cuatro años. Gracias a todos los que han venido a nuestros conciertos, a todos los músicos, al equipo técnico y, en especial, a nuestro director y arreglista Rob Ames y a nuestra arreglista principal María Huld Markan Sigfúsdóttir»

Toma nota de las fechas de Sigur Rós

11 de septiembre – Auditori Fòrum CCIB, Barcelona

con Orquestra Simfònica del Vallès

15 de septiembre – Palacio Euskalduna, Bilbao

con Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Entradas a la venta el próximo 20 de marzo a través de Doctor Music.