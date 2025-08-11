Sigur Rós celebran el 20 aniversario de ‘Takk’

Takk marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Sigur Rós. Publicado el 12 de septiembre de 2005, el cuarto álbum de la banda islandesa de post-rock supuso un nuevo paso adelante. Dos décadas después, el disco regresa en 2025 con una edición conmemorativa en CD y audio remasterizado, para redescubrirlo con una nitidez renovada. Ya puede reservarse aquí.

Con sus arreglos de atmósfera casi litúrgica y la voz translúcida de Jónsi, el disco combinaba minimalismo y grandiosidad emocional, creando un lenguaje propio que trascendió etiquetas, estableciendo un canon dentro del género.

Entre sus joyas destacan «Glósóli», el ascenso melódico que abre el disco tras su tema titular; «Sæglópur», con su progresión de calma a tormenta; y, sobre todo, «Hoppípolla», himno de belleza expansiva convertido en el mayor éxito de la banda.

Escucha ‘Takk’ de Sigur Rós