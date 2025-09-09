Soleá Morente comparte ‘Azalea’, otro tema con Guille Milkyway

Con «Azalea» son siete los adelantos de Sirio B, el disco que ha firmado Soleá Morente junto con Guille Milkyway de La Casa Azul y que empezamos a descubrir hace casi dos años.

Un proyecto ambicioso del que ya hemos escuchado temas como “Vamos A Olvidar”, «Gitana María», “Mi Vida Es Para Mí”, «Ahora o nunca» o “Con Los Nudillos”, y ahora nos deleitamos con una canción que recoge el intimismo bedroom pop y el jugueteo sonoro que tenían temas como ‘A T A R A X I A’ y que se unen a la delicadeza y la dulzura con las que Soleá interpreta esta letra tan especial.

Ella lo explica así: «Un canto a lo que descuidas cuando te distraes por el camino. Cuando ocurre esto, pierdes la capacidad de entregarte adecuadamente a las cosas bellas y buenas que hay tanto en tu interior como a tu alrededor. Es una reflexión acerca de lo importante que es valorar aquello que damos por hecho. Es poner de manifiesto la intención de ver lo que nadie ve donde todos miran. Además, para mí, es una canción especial porque inmortaliza la etapa de mi vida en el barrio de la catedral de la Almudena, que llevaré conmigo para siempre».

En pocas semanas podremos disfrutar de este nuevo ejercicio de inspiración tras Aurora Y Enrique.

Escucha ‘Azalea’ de Soleá Morente

Próximos conciertos de Soleá Morente

25 de septiembre – MADRID

Marilians Records

Showcase y firma de disco «Sirio B»

*Entrada libre hasta completar aforo

24 de octubre – MURCIA

Ciclogénesis de Itaca

Dúo acústico

Entradas

22 de noviembre – GRANADA

Teatro Caja Granada

Presentación «Sirio B»

*Entradas a la venta próximamente

29 de noviembre – REUS

Teatre Fortuny

Presentación «Sirio B»

Entradas

13 de diciembre – A CORUÑA

Playa Club

Presentación «Sirio B»

*Entradas a la venta próximamente

23 de abril de 2026 – MADRID

Sala But

Presentación «Sirio B»

Entradas