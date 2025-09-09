Soleá Morente comparte ‘Azalea’, otro tema con Guille Milkyway
Con «Azalea» son siete los adelantos de Sirio B, el disco que ha firmado Soleá Morente junto con Guille Milkyway de La Casa Azul y que empezamos a descubrir hace casi dos años.
Un proyecto ambicioso del que ya hemos escuchado temas como “Vamos A Olvidar”, «Gitana María», “Mi Vida Es Para Mí”, «Ahora o nunca» o “Con Los Nudillos”, y ahora nos deleitamos con una canción que recoge el intimismo bedroom pop y el jugueteo sonoro que tenían temas como ‘A T A R A X I A’ y que se unen a la delicadeza y la dulzura con las que Soleá interpreta esta letra tan especial.
Ella lo explica así: «Un canto a lo que descuidas cuando te distraes por el camino. Cuando ocurre esto, pierdes la capacidad de entregarte adecuadamente a las cosas bellas y buenas que hay tanto en tu interior como a tu alrededor. Es una reflexión acerca de lo importante que es valorar aquello que damos por hecho. Es poner de manifiesto la intención de ver lo que nadie ve donde todos miran. Además, para mí, es una canción especial porque inmortaliza la etapa de mi vida en el barrio de la catedral de la Almudena, que llevaré conmigo para siempre».
En pocas semanas podremos disfrutar de este nuevo ejercicio de inspiración tras Aurora Y Enrique.
Escucha ‘Azalea’ de Soleá Morente
Próximos conciertos de Soleá Morente
25 de septiembre – MADRID
Marilians Records
Showcase y firma de disco «Sirio B»
*Entrada libre hasta completar aforo
24 de octubre – MURCIA
Ciclogénesis de Itaca
Dúo acústico
Entradas
22 de noviembre – GRANADA
Teatro Caja Granada
Presentación «Sirio B»
*Entradas a la venta próximamente
29 de noviembre – REUS
Teatre Fortuny
Presentación «Sirio B»
Entradas
13 de diciembre – A CORUÑA
Playa Club
Presentación «Sirio B»
*Entradas a la venta próximamente
23 de abril de 2026 – MADRID
Sala But
Presentación «Sirio B»
Entradas