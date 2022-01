Spiritualized comparte ‘Crazy’, segundo adelanto de su nuevo disco

Spiritualized publicarán un nuevo disco el próximo 25 de febrero a través de Bella Union. Everything Was Beautiful un álbum grabado en 11 estudios diferentes, con más de 30 músicos, el regreso de la banda de Jason Pierce desde And Nothing Hurt de 2018, que por entonces sugirió que sería su último álbum para su proyecto, felizmente no ha sido así.

Tras “Always Together with You”, que la banda lanzó en una versión anterior como “Always Forgetting with You (The Bridge Song)” en 2014, llega un nuevo adelanto llamado “Crazy”,

La canción viene acompañada de un video musical que fue dirigido por el mismo Jason Pierce.