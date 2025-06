Suede estrenan la post-punk ‘Trance State’

Suede están de regreso con el poderoso Antidepressant, sucesor de Autofiction (2022) y ya quinto desde su gloriosa refundación, que como te venimos contando se publicará el próximo 5 de septiembre.

Un álbum que ha sido producido por Ed Buller, quien trabajó por primera vez con la banda cuando produjo su sencillo debut, “The Drowners”, en 1992. Sin embargo, 35 años después de su carrera, Suede sienten que apenas están comenzando.

Después delos singles “Disintegrate” y “Antidepressant” que escuchamos en directo, llega «Trance State», un tema de afilado post-punk con líneas de bajo angulares y un trabajo de guitarras crudas, crean una atmósfera tensa y rígida, mientras las letras de Brett Anderson, abrazan sombras psicológicas sobre obsesiones, desilusiones, auto engaños y paranoias.

Sobre «Trance State», este nuevo single, Brett Anderson comenta: «Cuando te derrumbas, pasas a la total honestidad de tu persona. Estás revelando tu verdadero yo. Te presentas ante todos sin adornos. Ya no puedes vender una fachada falsa. Eres solo tú».

Escucha ‘Trance State’ de Suede

Estas serán las canciones de ‘Antidepressant’

1. Disintegrate

2. Dancing With The Europeans

3. Antidepressants

4. Sweet Kid

5. The Sound And The Summer

6. Somewhere Between An Atom And A Star

7. Broken Music For Broken People

8. Trance State

9. Criminal Ways

10. June Rain

11. Life Is Endless, Life Is A Moment