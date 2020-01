Talk To Him: Los Mejores Discos de 2019. Del 10 al 1

Este mes en Talk To Him completamos el repaso (escucha la primera parte aquí) a los mejores discos del año 2019 con los diez primeros puestos de la lista que Him realiza desde su azotea sonora.

Además, tendremos el premio al mejor EP del año entre cinco candidatos notables, las menciones de honor del año y también los discos que nos supusieron una decepción. Dale al play y disfruta del viaje musical más apasionante para repasar un año más de nuestras vidas en canciones.