Talk To Him: Los orígenes de Nine Inch Nails

Este mes la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje a una de las bandas fundamentales de las últimas décadas: Nine Inch Nails.

De la mano de Him, viajaremos a los orígenes de esta mítica formación construida en torno al genio Trent Reznor. De esta manera, recorreremos sus curiosos inicios coqueteando con el synthpop más al uso, pasaremos por la grabación de sus primeras demos recogidas en esa joya rareza entre fans que es Purest Feeling, nos detendremos en su gran disco debut, Pretty Hate Machine y todas las curiosidades que lo rodearon, sin dejar pasar por supuesto la tormentosa relación con algunos de sus componentes, en especial con Richard Patrick, deteniéndonos en analizar proyectos interesantísimos de sus colaboradores por entonces, desde Filter hasta el inquietante proyecto personal de Chris Vrenna, Tweaker.

Imposible no hablar de todo el halo de violencia y sexualidad incluidos en la mismísima esencia de la banda desde siempre hasta llegar a su máxima expresión de furia y sadomasoquismo explícito plasmados en la concepción de su obra maestra en forma de EP, Broken, con algunos highlights como la grabación de un vídeo en en rancho donde Charles Manson pergeñó la matanza de Sharon Tate y compañía y asistiendo a la primera presentación en sociedad de un Brian Warner en los albores de convertirse en Marilyn Manson. Todo ello hasta llegar al cliffhanger más terrible de la historia del podcast, lo que se vendría encima con la descomunal etapa Downward Spiral.