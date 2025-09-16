Everything But the Girl anuncian un nuevo grandes éxitos

Everything But the Girl volvían a la vida en 2023 después de 26 años con el discreto Fuse, al que ahora sigue un nuevo grandes éxitos del dúo llamado The Best of Everything But the Girl (en 1996 publicaron otro recopilatorio del mismo título).

Disponible el 14 de noviembre a través de Buzzin’ Fly y Chrysalis , este álbum de 16 canciones abarca sus más de 40 años de carrera, desde Night and Day hasta Fuse, añadiendo alguna variedad respecto del anterior grandes éxitos. Si el primero era un repaso clásico y colaborativo de la etapa preelectrónica de EBTG, el nuevo combina su faceta electrónica con rarezas de club y guiños acústicos.

Sobre el disco Tracey Thorn comenta: «Siempre nos gustaron los álbumes que tenían un lado rápido y un lado lento, así que pensamos que comenzaríamos con los éxitos y terminaríamos con las baladas».

Ben Watt añade: «También hace que el álbum retroceda en el tiempo. Te da una sensación de volver del club a un estudio, un viaje que para nosotros es muy real. Y al final, combinamos lo moderno ( Run a Red Light ) con cómo empezamos ( Night and Day )».

Estas serán las canciones de The Best of Everything But the Girl

01 Missing (Todd Terry Remix)

02 Nothing Left to Lose

03 Tracey in My Room (Lazy Dog Bootleg Vocal Mix)

04 Walking Wounded

05 Single

06 Corcovado

07 Before Today

08 No Difference

09 Driving

10 Every and Every One

11 Rollercoaster

12 I Don’t Want to Talk About It

13 The Only Living Boy in New York

14 Cross My Heart

15 Pass a Red Light

16 Night and Day