The Big Push: El sonido de las calles de Brighton

A quien no le ha pasado que ha ido andando por las calles de su ciudad, y, en un momento dado, ha escuchado el sonido de un artista callejero. Te paras y escuchas atentamente lo que te tiene que decir. Esta gente alegra nuestros paseos, porque una calle sin un músico solo es una vía que conecta dos lugares. La calle sin música es solo una calle. Los músicos callejeros son emblemas de nuestra avenidas y plazas; incluso diría que un emblema mismo de la ciudad como ocurre en lugares como Praga o Dublín. Muchos están confundidos, no son los músicos los que requieren de las calles para sobrevivir, al revés, somos nosotros los que necesitamos a esos músicos para vivir.

Si hay una ciudad con fuerte respeto a la música callejera es Brighton y el grupo The Big Push es su mayor estandarte. Esta ciudad costera ubicada al sur de Inglaterra es una de las localidades más alternativas de Reino Unido. Una ciudad que sabe conquistarte gracias a su aire desenfadado, juvenil y alegre. Y en sus calles y pubs, llenos de vida, hay una banda que ha sabido conquistar a los transeúntes, hasta el punto, de que llegaban a crearse conciertos improvisados. The Big Push es de esos grupos que sientes admiración por lo que hacen y cómo lo hacen. Para ellos la música es un arma que lucha contra el hastío, que combate al gris de nuestros días. Un grupo que ama lo que hace, y eso es evidente cuando ves sus vídeos, o, si tienes la suerte, su directo.

Este conjunto inglés está formado por Ren, Romain Axisa y Gorran Kendal. Tres compositores de diferentes lugares que se encontraron en la playa de Brighton hace poco más de un año y, a partir de ahí, empezaron a vivir juntos y a tocar en las calles de la misma ciudad. Su estilo y la forma que tenían de interpretar los éxitos de otros artistas, desde Nina Simone a Sting, pasando por Manu Chao, los Rolling Stones, David Bowie o The Who, por mencionar algunos, los llevó a conseguir una cierta fama en las redes sociales. Sus vídeos en YouTube superan los ocho millones de visualizaciones.

Actualmente también están presentando canciones propias de gran calidad. En estos momentos cuentan con cuatro canciones. La primera que vio la luz fue “Dignity”, una mezcla perfecta de pop rock donde nos deleitan con su fuerte registro vocal y una letra que nos habla de la importancia de valorarnos a nosotros mismos. Otras canciones como “Why my Woman” nos presenta un sonido rock muy ligado a la corriente musical de grupos como los Artic Monkeys o los Black Keys, una canción donde el ritmo de la batería y el sonido del bajo sabe conquistarte inmediatamente. Muy ligado a la letra de esta canción se encuentra “Oh my woman”, aunque en esta ocasión las influencias folk son mucho más características, así como efectos sonoros que nos recuerdan a las baladas de pop rock de los años sesenta muy reconocibles en Paul Anka. Su última canción es “Icarus”, una canción más que recomendable por el sonido que presenta y por una letra que nos habla de descaro y rebeldía juvenil.

Desde tiempos inmemorables, la calle no es calle sin música y la música no es música sin calle. Por muchos impedimentos que le pongan, siempre va a ver un artista callejero que les demuestre que la música no es ruido. Que la música es lo que da vida a nuestros sentidos. Y este grupo ha sabido demostrar a la perfección esta expresión.

