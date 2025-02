The Black Keys avanzan su nuevo disco con ‘The night before’

The Black Keys no paran. Si la pasada primavera publicaban Ohio Prayers (2024) ya conocemos que su continuación llegará a finales de este año con el título de No rain, no flowers.

El decimotercer disco de su carrera es un proyecto especial para Dan Auerbach y Patrick Carney tras la cancelación de la gira del año pasado debido a disputas con su anterior equipo de management. Ahora, con una perspectiva más fresca, el dúo se ha reseteado y ha elaborado el que anuncian como su disco más ambicioso y arriesgado hasta la fecha.

Ya podemos escuchar una de sus canciones, «The night before», escrita con el compositor ganador de un Grammy, Daniel Tashian, que mantiene las señas de identidad del grupo de Akron; infeccioso Groove, vibrante pulsión rítmica y un «hook» sencillo pero tremendamente efectivo.

Como comenta Auerbach: «Está muy basada en el groove. ´The Night Before’ empezó con una progresión de acordes que se nos ocurrió a Daniel y a mí, y el resto salió solo. Fue realmente colaborativo y todo salió en unos 30 minutos». «Nunca habíamos trabajado con compositores así en Nashville», añade Patrick Carney. «Es una locura porque Daniel fue una de las primeras personas que conocí cuando me mudé a la ciudad hace más de una década. Pero nos esforzamos por traer nuevos co-autores, y realmente encontramos algo genial con Daniel. Ahora estamos terminando el álbum y planeamos publicar más temas antes de la gira».

The Black Keys anuncian también las primeras fechas americanas de una gira mundial que comenzará el 27 de marzo en Lima (Perú) y que recalará en nuestro país en el Festival Internacional de Benicassim (17-19 julio).

Escucha ‘The night before’ de The Black Keys

