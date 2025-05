The Black Keys comparten el tema que da título a su nuevo disco

The Black Keys están de vuelta con su decimotercer álbum de estudio, No rain, no flowers, que como te hemos avanzado, se publicará el próximo 8 de agosto.

Este es un proyecto especial para Dan Auerbach y Patrick Carney tras la cancelación de la gira del año pasado debido a disputas con su anterior equipo de management. Ahora, con una perspectiva más fresca, el dúo se ha reseteado y ha elaborado el que anuncian como su disco más ambicioso y arriesgado hasta la fecha.

Ahora conocemos el tema del mismo título al sucesor de Ohio Prayers (2024), que llega tras los singles “Babygirl” y “The night before”, un hit que ha llegado al número uno en la lista de radio Adult Alternative de Billboard.

Escucha ‘No rain, no flowers’ de The Black Keys