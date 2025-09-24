The Clientele reeditan el descatalogado The Violet Hour

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Merge Records reedita por primera vez el álbum debut de The Clientele, The Violet Hour, en vinilo. Agotado desde hace tiempo y muy solicitado desde su lanzamiento inicial en el Reino Unido en 2003 a través de Pointy Records.

El disco llega en una edición que incluye ilustraciones restauradas que rinden homenaje tanto a las ediciones originales en LP de Pointy como al CD de Merge. Tras el éxito rotundo de Suburban Light, esa colección de 2001 de los sencillos y EP iniciales de la banda, llegaba un disco a la altura.

El trío formado por Alasdair MacLean (guitarra, voz), Mark Keen (batería, piano) y James Hornsey (bajo) siguieron ahondando en su ya nítida temática de psicodelia de los 60 y fuzz-pop moderno que se inspira en el jazz, sobre todo en cómo el espacio que ofrecía el formato LP permitía una articulación más nítida de la atmósfera.

Para celebrar la reedición, The Clientele también comparte el videoclip de «House On Fire», dirigido por Grant Wilkinson y Niko Dayandas, que originalmente estaba disponible en la versión mejorada en CD del álbum.