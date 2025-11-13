The Doors celebran su 60 aniversario en cines

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La celebración del 60 aniversario de The Doors continúa con el relanzamiento de la película documental When You’re Strange, ganadora de un premio Grammy y dirigida por Tom DiCillo.

Un film que llegará a partir del 4 de diciembre a 50 cines de 21 localidades españolas en una versión remasterizada por primera vez en 4K, y que contará con una introducción de John Densmore y Robby Krieger, supervivientes de la banda.

La química entre estos cuatro artistas convirtió a The Doors en una de las formaciones de rock más influyentes de Estados Unidos. Con imágenes inéditas desde su formación en 1965 hasta la muerte de Jim Morrison en 1971, When You’re Strange narrada por Johnny Depp, sigue la trayectoria del grupo y ofrece una visión del impacto revolucionario de su música.

Las entradas para When You’re Strange ya están a la venta desde el pasado 30 de octubre.