The Drums – Jonny (Anti / [PIAS])

Jonny Pierce escarba en sus recuerdos más turbios y se pone en primera línea de fuego para conformar Jonny, el sexto álbum de estudio de su proyecto unipersonal The Drums. Un trabajo con el que afronta el profundo trauma de su niñez, al crecer en una comunidad religiosa de tipo secta en el norte del estado de Nueva York, lo que ha marcado su vida y relaciones a lo largo de los años.

Un proceso de curación, como ha habido tantos en la historia de la música, con el que escribe su personal carta de amor a las versiones más jóvenes de sí mismo («Little Jonny»), ese que construyó una armadura hacia el mundo exterior. Unas canciones en las que invita a disolver esas líneas que nos separan de nosotros mismos y de los demás, suavizando nuestras corazas y permitiendo que la ternura entre. Sorprende la capacidad de Pierce para transmitir narrativas personales tan complejas y esas letras conmovedoras a través de pegadizas melodías. Una suerte de autoterapia de bedroom pop que termina por ser una de sus entregas más sólidas.

Una serie de autorretratos desnudos tomados cuando regresó al hogar de su infancia hace una década, capturando esos recuerdos que no pudo comprender en ese momento, transformándolos en temas como «I Want It All», «The Flowers» o «Plastic Envelope», que se muestran como el hilo conductor más revelador, creando una narrativa catártica que refleja un viaje de autodescubrimiento y superación. Donde momentos como «Obvious» destaca como un punto triunfante que abraza la autoaceptación, a través de unos hermosos arreglos, o donde también destacan en jangle pop de la oscura historia de «Isolette» o las introspectivas «Be gentle», «Green grass» y el cierre “I Used To Want To Die”, en la que termina de marcar el cambio de rumbo hacia la curación.

Jonny muestra no solo la madurez emocional de un artista cada vez más alejado de ese indie-pop lúdico y festivo, sino que marca un punto y aparte en la evolución de The Drums, demostrando que son capaces de abrazar la complejidad de la vida para transformarla en un conmovedor y notable disco.

Escucha The Drums – Jonny