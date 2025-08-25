Mike Joyce de The Smiths anuncia su autobiografía

The Smiths vuelven a la actualidad con el anuncio de las memorias de último miembro (vivo) que aún no las había publicado, su batería Mike Joyce, ya que el fallecido Andy Rourke tampoco llegó a escribirlas.

El músico se suma a sus compañeros de banda Morrissey que editó su Autobiografía (Malpaso) en 2016 y a Johnny Marr que hizo lo propio con ¿Cuándo es Ahora? (Malpaso) dos años más tarde.

The Drums será la biografía de Joyce y será publicada el próximo 11 de noviembre. Como reza su hoja promocional, «este es su relato sin concesiones sobre lo que significó tocar la batería en The Smiths. A través de reflexiones honestas y llenas de ingenio, Mike responde a la pregunta que solía hacerse junto al bajista Andy Rourke: “¿Dónde estuvo el acierto en todo esto?”.

Gran parte del pasado de The Smiths ya está canonizado. En lugar de repetir esos momentos icónicos tan bien documentados, en The Drums Mike transmite “la sensación” de su tiempo en la banda. Su perspectiva directa, ingeniosa y fuera de lo convencional le permite recontextualizar los recuerdos más queridos por los fans a través de una visión hermosa, vulnerable y profundamente humana de su vida».

Un músico al margen

Mike Joyce siempre ha estado al margen de la guerra entre Morrissey y Marr a cuenta de The Smiths, que recordemos se recrudeció el pasado año con la oferta para una gira de reunión que Mozz aceptó y Marr rechazó. Apostamos a que de haberse producido, Joyce posiblemente hubiera quedado fuera de la ecuación, a raíz del odio declarado del cantante por ese famoso juicio de 1996, cuando el batería reclamó un 25% del porcentaje de los derechos de autor de The Smiths, con el que se embolsó cerca de un millón de libras.

The Drums de Mike Joyce ya puede reservarse en este enlace, de momento no tiene anunciada su versión en español.