The Excitements – Hard Times (Hoot Records)

The Excitements, la banda barcelonesa que lidera el guitarrista Adrià Gual, es ya toda una institución en esto del rhythm and blues hecho en la península. Nada menos que cinco discos largos, un buen montón de sencillos y epés, así como incendiarios directos por todo el mundo avalan una trayectoria cuyo única fisura, por así decirlo, de relevancia, fue el cambio tanto de vocalista, como de bajista.

La cantante afro catalana Koko Jean Davis abandonó la formación en 2019 para centrarse en dar forma a su proyecto junto a The Tonics, con el que ya ha publicado dos discos (del último de los cuales, Love Child, te hablamos aquí). Por otro lado, Daniel Segura, bajista original y la persona que tuvo la idea de formar la banda junto a Gual, no solo dejaba el grupo, sino la música.

Se imponía, por tanto, una reestructuración en toda regla si la banda quería sobrevivir. Así pues, en 2020 se incorpora al grupo la vocalista francesa de origen somalí Kissia San. Con ella dieron luz a un cuarto disco de certero título, Keepin’ On (2021), que les mostraba pletóricos y con un importante nuevo rumbo. Y esto se ve mucho más reforzado todavía en este nuevo Hard Times que tenemos ahora entre manos.

Lo vemos en la misma portada, toda fuerza en sus tonalidades rojas y en el rostro de Kissia, que luce un potente afro y una mirada entre dulce y desafiante que casa bien con el título del disco, Hard Times (tiempos difíciles). Y es que hay en su contenido un avance importante desde el early soul y el raw blues que cultivó la banda en sus anteriores entregas. La influencia de gran parte de la música más social que el pueblo afroamericano alumbró durante los 1970 ‘s es clave en este nuevo paquete de canciones que consiste, en su práctica totalidad, en material original.

De hecho, la única versión del disco es una auténtica sorpresa. Una relectura (y aquí este término cobra sentido pleno) del tema “My life is right”, original de Chris Bell y parte del álbum debut de los legendarios Big Star, una banda orientada al rock con melodía, pero que aquí se ve llevada al terreno más caliente del funk, hasta el punto de que la canción es difícil de reconocer. Tal es el poder de transformación de esta banda, que al margen de este clásico, hace suyas influencias tan inmensas como Betty Wright, Cymande, Tower Of Power, Gil Scott Heron o, claro, Curtis Mayfield, a través de una serie de originales más rotundos que nunca. Y plagados de mensaje, además.

Desde la canción titular, que abre el álbum, asistimos a una auténtica orgía de soul sudoroso y reivindicativo para el cual la banda, en esta ocasión, ha contado con una importante arma secreta: la producción de nada menos que Dan Sugarman, saxofonista de los míticos Dap-Kings y co-propietario de Daptone Records, el sello soul por excelencia a nivel mundial.

Un colaborador que ha sabido sacar oro de la ya de por sí excelencia sonora de esta banda, que a fuerza de mucho tocar ha logrado edificar un sonido monumental, que ahora se ve refrendado, además, en una colección de composiciones (en gran parte obra de Gual) que funcionan a las mil maravillas tanto en momentos vibrantes como “Brand new nothing”, “This bond is a curse” o “I grab the power with my hands”, como en números más bajos de tempo, pero no por ello menos intensos, como “I gave you all” o “It’s time for movin’ on”, en los que la voz de Kissia, contenida pero llena de fuerza, reluce especialmente. Todo da forma a un conjunto que nos atrevemos a calificar de lo mejor que ha hecho hasta ahora esta estupenda banda y que os recomendamos disfrutar tanto en vuestro estéreo, como por supuesto en directo cuando pasen por vuestra ciudad, puesto que ahí es donde reside su punto fuerte. En todo caso, ya sea en formato enlatado o subidos a un escenario, no os perdáis a esta banda. Son puro soul, soul de verdad.

Escucha The Excitements – Hard Times