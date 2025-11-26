The Lemon Twigs estrenan dos canciones nuevas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Lemon Twigs siguen en plena actividad creativa: tras publicar A Dream Is All We Know y, este año, el debut en solitario de Brian D’Addario (Till The Morning), el dúo lanza ahora un nuevo single compuesto por dos canciones.

Ya están disponibles “I’ve Got A Broken Heart” y “Friday (I’m Gonna Love You)” que muestran al grupo en su vertiente más retro y juguetona, recreando con gran precisión el sonido de 1966, cuando el garage rock empezaba a experimentar con guitarras cristalinas y tintes psicodélicos.

Ambas piezas suenan como hallazgos perdidos de algún sello local que nunca llegaron a un recopilatorio Nuggets, una recreación tan fiel como divertida. Incluso la portada acompaña ese guiño estético al pasado.

The Lemon Twigs se preparan para una nueva gira y ultiman un álbum grabado junto a su padre, el veterano compositor neoyorquino Ronnie D’Addario.

Escucha “I’ve Got A Broken Heart” y “Friday (I’m Gonna Love You)”