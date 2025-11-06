The Limiñanas (Sala Changó) Madrid 04/11/25

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Si hay algo que me atrae de ir a conciertos actualmente, es ver a una banda en su momento dulce justo después de publicar un gran disco. Pues bien, el ejemplo palmario de esto en 2025 sería el de The Limañanas. El dúo de Perpignan nos ha regalado este año el estupendo Faded (25), ambicioso trabajo trufado de interesantes colaboraciones. Y tocaba presentarlo en gira por la península.

Recientemente, nos comentaban en una interesante entrevista para esta casa acerca de las mil peripecias que tiene que pergeñar la pareja artística y afectiva para continuar en la carretera tantos años y discos después. Pues bien, una de ellas es la de redefinir una y otra vez a su banda de apoyo en directo. Y debemos comenzar por este punto. Los músicos que subieron al escenario madrileño iban sobrados de actitud, nervio y oficio. No importaba que voces invitadas en estudio como de la de Bobby Gillespie (Primal Scream) en la monumental “Prisioner of Beauty” fueran sustituidas por las del uno de los guitarristas de gira; o bien que “J’adore le monde” sonora destartaladísima y urgente: la bacanal sin freno llevaba el acelerador puesto desde el minuto uno, y lo que en estudio es sutilidad y detalle, mutó sobre las tablas en puro instinto primitivo y sucio.

Un show chorreante y grasiento, donde la psicodelia dibujaba una galaxia magnética de la que resultaba imposible poder despegarse. Liquidaron pronto los temas de su reciente trabajo para sumergirse en su cancionero pretérito, momento que les permitió aumentar más los decibelios y el desenfreno descrito, con celebradísimos momentos como el de sus clásicos “Je ne suis pas très drogue” y “Salvation”, dos de sus temas más directos.

En un claro crescendo escénico, la velada fue llevada al paroxismo en sus minutos finales con una penetrante “Je rentre par le bois…bb”, rescate de su trabajo a medias con Laurent Garnier, De película (21), y un bis final donde el taladro de “Je m’en vais” fue el anticipo perfecto para un colofón ruidista con la sangrante versión del “Rocket USA” de Suicide. Insultantemente en forma.

Foto The Limiñanas: Raúl del Olmo