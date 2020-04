The Pretenders graban el vídeo de ‘The Buzz’ durante el confinamiento

The Pretenders presentan el videoclip de “The Buzz”, grabado, realizado y producido durante el confinamiento, por John Minton (Noel Gallagher, Portishead, Savages,…). Tema extraído de su próximo álbum Hate For Sale, que estará a la venta el próximo 17 de julio a través de BMG.

La idea del video parte del comentario de Chrissie Hynde sobre la temática de la canción: “Creo que todos sabemos que las relaciones amorosas pueden ser similares a la adicción a las drogas. Se trata de eso. No habló por mi, por supuesto, nunca soy obsesiva, nunca obsesiva, nunca obsesiva”.

Producido por el afamado Stephen Street (The Smiths, The Cranberries, Blur) ‘Hate For Sale’ es el undécimo álbum de estudio de The Pretenders y el primero en ser escrito entre Chrissie Hynde y el electrizante y dinámico guitarrista James Walbourne (Jerry Lee Lewis, Dave Gahan o The Rails).