The Pretenders regresan al blues con ‘You Can’t Hurt A Fool’

“You Can’t Hurt A Fool” es el tercer single anticipo que The Pretenders presentan de su próximo álbum Hate For Sale, que BMG editará el próximo 17 de julio 2020.

Después de su primer single “The Buzz” (tema claramente PopRock) y se su sorprendente segundo single “Hate For Sale” (con el que reclamaban el PunkRock de sus origines), ahora llega “You Can’t Hurt A Fool” una canción blusera donde Chrissie Hynde muestra toda la potencia vocal de su aterciopelada y personal garganta.

Producido por el afamado Stephen Street (The Smiths, The Cranberries, Blur), Hate For Sale es el undécimo álbum de estudio de The Pretenders y el primero en ser escrito entre Chrissie Hynde y el electrizante y dinámico guitarrista James Walbourne (Jerry Lee Lewis, Dave Gahan o The Rails).

El anterior álbum de The Pretenders fue ‘Alone’ en 2016, un gran éxito que les llevo dos años de gira por todo el mundo. En 2019 compartieron gira junto a Fleetwood Mac por todo Reino Unido, concluyéndola con dos históricas fechas en el Wembley Stadium londinense.