The Raveonettes estrenan ‘Killer»

The Raveonettes adelantan otra canción del que será su nuevo disco, Pe’ahi 2, que como te contamos se publicará el próximo 25 de abril a través de Beat Dies Records.

La segunda parte de Pe’ahi (2014) suponemos que seguirá explorando temas como la fragilidad de la vida, la muerte, el anhelo y la vulnerabilidad. Y su sonido seguirá influenciado en esos sonidos de la cultura surfera de California. La repentina muerte del padre de Sune Rose Wagner motivó el lanzamiento de un álbum donde se abordaban temas tensos como el casi ahogamiento de Sune en 2008 («Endless Sleeper»), su difícil relación con su padre («Kill!»), la muerte de su padre («Summer Ends»). Pe’ahi 2 continuará su estela.

Pe’ahi 2 se grabó en Nashville, Los Ángeles y Copenhague, y es la continuación de su disco de versiones The Raveonettes… Sing (2024, Cleopatra Records) donde hacían suyas canciones de The Paris Sisters, The Everly Brothers, The Shirelles, Lee Hazlewood o Gram Parsons.

Los daneses confirman que tendrán un disco más previsto para finales de 2025, del que de momento no ha trascendido ningún detalle más. Tras «Blackest», llega un segundo adelanto llamado «Killer».

Escucha ‘Killer’ de The Raveonettes

The Raveonettes están de gira por Europa esta primera, pero de momento no tienen fechas en nuestro país.