The Raveonettes (Sala Mon) Madrid 07/12/25

The Raveonettes regresaban a la capital once años después de su última visita, a propósito del lanzamiento de PE’AHI (2014). La excusa venía con el nombre de su sucesor, PE’AHI II (2025), que más allá de una continuación, supone la vuelta al estudio del dúo danés con material nuevo desde que en 2016 entregaran esa sucesión de singles recopilada en Atomized.

Ha sido un lapso de tiempo lleno de luces y sombras, que finalmente saldaron con un disco homenaje a su debut en las voces de otros artistas y un álbum de versiones, y que ahora se materializa en una gira mundial en la que Sune Rose Wagner y Sharin Foo no tienen más que tirar de su rico y contundente catálogo, para recordarnos su vigencia.

Con una puesta en escena más sobria que en tiempos pasados y la compañía de un batería, The Raveonettes se bastaron para atraparnos con ese cóctel de nostalgia, ruido y romanticismo oscuro que une el espíritu naïf del pop rock de los años 50 y 60, con la aspereza y densidad del noise rock. Ya saben, ese juego de voces a lo The Everly Brothers y los ecos de las girl-groups de Phil Spector pervertidas en capas de guitarras deudoras de los mejores The Jesus and Mary Chain.

Desde esa «Blackest» que abre su última entrega entre bases hiphop y su particular muro sónico, nos hicieron transitar por la belleza asesina de «Killer» y los chispazos de «Speed», para enseguida dar entrada a su faceta más pop con los chispazos de «That Great Love Sound». No solo tocaba repasar su reciente LP, también había que hacer un guiño a su hasta ahora obra definitiva, ese Pretty in black (2005) al que accedieron a través de «Red Tan», «Sleepwalking» y «You Say You Li», y festejaron con su eterna «Love in a Trashcan».

El concierto siguió viajando en el tiempo, trayendo de vuelta joyas pasadas como «Attack of the Ghost Riders», «Veronica Fever» o «My Tornado», llevándonos igualmente a los paisajes shoegaze de «Sisters» o «Deadsounds» y culminando con una hipnótica versión del «Venus in Furs» de The Velvet Underground y la belleza inquietante de «Aly, Walk With Me». Para el bis Sune y Sharin se fundieron en un solo micro recordando su villancico «The Christmas Song», al que siguió una épica interpretación de «Recharge & Revolt» con Sune paseando por el escenario mientras su guitarra caía en manos de su solvente batería.

Como ya hemos contando en muchas ocasiones, su música no deja de ser un tributo constante a todos esos artistas que les han marcado, y así quiso recordárnoslo Sharin presentándonos su última canción con la que quisieron homenajear a Gary «Mani» Mounfield, una «I Wanna Be Adored» en la que la cantante se fundió con el público bajando a la arena para cerrar un concierto estupendo.

Fotos The Raveonettes: Manuel Pinazo