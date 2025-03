The Raveonettes están de vuelta con dos discos

The Raveonettes confirman su vuelta al estudio con dos nuevos lanzamientos. El dúo formado por Sune Rose Wagner y Sharin Foo nos sorprendió el pasado verano publicando el disco de versiones The Raveonettes… Sing (2024, Cleopatra Records) donde hacían suyas canciones de The Paris Sisters, The Everly Brothers, The Shirelles, Lee Hazlewood o Gram Parsons.

El próximo 25 de abril regresarán con su décimo álbum de estudio, Pe’ahi 2, que continúa la línea temática de su álbum Pe’ahi (2014), que explora temas como la fragilidad de la vida, la muerte, el anhelo y la vulnerabilidad. Un disco se grabó en Nashville, Los Ángeles y Copenhague.

Los daneses confirman que tendrán un disco más previsto para finales de 2025, del que de momento no ha trascendido ningún detalle más. Lo que sí podemos escuchar es el primer sencillo de este Pe’ahi 2, un tema llamado «Blackest» que sorprende con sus texturas y ambientes.

Escucha ‘BLACKEST’ de The Raveonettes

Escucha The Raveonettes: sus mejores canciones

En Muzikalia somos muy fans del grupo que lleva dos décadas cautivándonos con su particular habilidad para asimilar influencias, en las que caben el rock de los 50, el pop de los 60, el influjo de las producciones de Phil Spector, la experimentación de The Velvet Underground, el tono oscuro de Sucide, el psychobilly de The Cramps, la distorsión de The Jesus and Mary Chain, los sintetizadores de la new wave y muchos otros géneros.

Te recordamos nuestro podcast especial con algunas de sus mejores canciones.