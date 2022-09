The Tallest Man On Earth lanza disco de versiones

The Tallest Man On Earth (alias artístico del sueco Kristian Matsson) publicó este viernes 23 de septiembre el disco de versiones Too Late For Edelweiss (en el sello Anti, distribuido en España por PIAS).

El álbum contiene diez temas, entre los cuales figuran piezas popularizadas por, entre otros, Hank Williams, Lucinda Williams, Yo La Tengo, Bon Iver y The National. Un trabajo que toma su título de la canción “För sent för Edelweiss”, del compositor de pop sueco Håkan Hellström, que también es versionada en este disco.

Sobre la génesis de este nuevo álbum, The Tallest Man On Earth comenta: “El año pasado estuve mucho tiempo de gira, pero también escribiendo y grabando un álbum del que estoy muy orgulloso y que en algún momento verá la luz. Pero en las horas de la madrugada, entre viajes y sesiones, principalmente en mi casa en Suecia y en un apartamento en Carolina del Norte, grabé algunas versiones aquí y allá. Muchas veces como un botón de reinicio para escribir mis propias canciones, para limpiar el paladar de mi torbellino mental mientras componía. Es un pequeño documento de temas ajenos que tenía en mente durante esas noches”.

Escucha de ‘Too Late For Edelweiss’ The Tallest Man On Earth