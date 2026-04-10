Thirty Seconds to Mars actuarán en Madrid y Valencia la próxima primavera

Thirty Seconds to Mars ha anunciado su gira europea “A Beautiful Lie vs This Is War”, un espectáculo centrado en la interpretación en directo de dos de sus discos más emblemáticos en una misma noche.

La banda formada por Jared Leto y Shannon Leto, pasará por España con dos fechas: el 8 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y el 9 de abril en el Roig Arena de Valencia, con entradas a la venta a partir del 17 de abril. La gira contará además con la reunión puntual de Tomo Mili?evi?, compañero de los hermanos hasta 2018, lo que reforzará el toque nostálgico del tour.

Un tour que recorrerá 17 ciudades europeas entre abril y mayo de 2027, con el que revisitarán el impacto de discos como A Beautiful Lie (2005) y This Is War (2009), dos trabajos clave en la consolidación global del grupo dentro del rock alternativo.

Con himnos como “The Kill”, “Kings and Queens” o “Closer to the Edge”, ambos álbumes mantienen su vigencia dos décadas después, y sirven como eje de un directo que busca conectar distintas generaciones de seguidores mientras reivindica el legado de la banda.

Toma nota de la gira de Thirty Seconds to Mars

8 DE ABRIL – MOVISTAR ARENA DE MADRID

9 DE ABRIL – ROIG ARENA DE VALENCIA

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del miércoles 15 de abril a las 10:00h

Live Nation: a partir del jueves 16 de abril a las 10:00h



Entradas a la venta: el viernes 17 de abril a las 10:00h en Livenation.es,Ticketmaster y El Corte Inglés.