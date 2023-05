Thirty Seconds To Mars avanzan su nuevo álbum con ‘Stuck’

Thirty Seconds To Mars, acaba de lanzar su nuevo single «Stuck», primera muestra de su próximo álbum, titulado It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, que saldrá a la venta en septiembre de este año.

Han pasado cinco años desde que los hermanos Jared y Shannon Leto, lanzaran su último disco. En esta nueva etapa, la banda se centra en ser más sencilla y concisa, sin canciones de más de tres minutos y medio, y poniendo el énfasis en la voz emotiva y sincera de Jared. Según declaraciones de la banda, este nuevo trabajo es una evolución natural y una forma de expandirse musicalmente.

El single «Stuck» viene acompañado de un espectacular video musical que es una celebración de la forma humana, el diseño minimalista, la alta costura, el arte y el baile. El video está lleno de energía y se centra en un elenco de personajes únicos que interpretan la canción con movimiento, metáforas y acción.

Dice Jared: «Gracias a mi madre, increíblemente creativa, a mi hermano y a mí nos inculcaron el amor por el arte y la fotografía desde muy pequeños. El vídeo de STUCK, nuestra primera canción nueva en cinco años, es una carta de amor a algunos de mis fotógrafos favoritos. Artistas que me marcaron profundamente como Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts y muchos más. Artistas cuyo trabajo cambió mi forma de ver las cosas y me mostraron nuevas posibilidades a cada paso. El vídeo de STUCK es en gran medida una pieza complementaria y la continuación de un viaje que comenzó con «Up In The Air», una celebración del arte, el diseño, la moda y las personas extraordinarias que les dan vida. Es una carta de amor al poder del movimiento y la conexión, un testimonio del asombroso potencial de las personas que no encajan necesariamente, pero que hacen que el mundo sea mucho más fascinante. Desde los artistas y diseñadores de increíble talento hasta el equipo que trabaja entre bastidores. Todos los que han trabajado tan duro para hacerlo posible. Vuestras contribuciones han hecho de esta experiencia una aventura absolutamente inolvidable y han ayudado a capturar y celebrar la esencia de lo que nos hace a todos únicos y excepcionales.»

Escucha ‘Stuck’ de Thirty Seconds To Mars