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Thom Yorke comparte actuación en el Sydney Opera House

Siguen las noticias sobre Radiohead y su entorno, más allá de su reciente visita a nuestro país el pasado otoño o la reciente entrevista de Ed O’Brien con Rolling Stone en la que definió sus planes de futuro, que pasarían por una nueva estrategia de sus directos. A partir de 2027, el grupo planea ofrecer exactamente 20 conciertos al año en un único continente, rotando de región en cada ciclo.

El guitarrista detalló que el objetivo es establecer un formato estable, predecible y sostenible en el tiempo, alejado de las largas y exigentes giras globales que han caracterizado su trayectoria durante décadas. O’Brien también comentó que Thom Yorke estaría preparando un nuevo álbum en solitario.

Un Thom Yorke que es protagonista de un vídeo que recoge de su paso por el legendario Sydney Opera House en noviembre de 2024. Allí estuvo interpretando una selección de canciones de diversas partes de su carrera, tanto de Radiohead como junto a Atoms For Peace, UNKLE y en solitario.

Disfruta la actuación de Thom Yorke en el Sydney Opera House

Estas fueron las canciones interpretadas:

Let Down (Radiohead)
Packt Like Sardines In a Crushd Tin Box (Radiohead)
Truth Ray (solo)
Jigsaw Falling Into Place (Radiohead)
Rabbit In Your Headlights (Unkle)
Atoms For Peace (solo)
Bloom (Radiohead)
Not the News (solo)
Hearing Damage (solo)
Black Swan (solo)
Dawn Chorus (solo)
Default (Atoms For Peace)
Back in the Game (Mark Pritchard)
Everything In Its Right Place (Radiohead)
All I Need (Radiohead)
Cymbal Rush (solo)

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