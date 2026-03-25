Tiemersma, Reynaldo & Granota - Fortunate Son

Tiemersma, Reynaldo & Granota siguen con sus versiones de Creedence Clearwater Revival

Irene Tiemersma y Caballero Reynaldo son dos almas musicalmente inquietas que, en los últimos tiempos, han colaborado en diversos proyectos. Hace casi dos años sacaron como Tiemersma, Reynaldo & Granota el espléndido disco La Grande Pastèque. Un álbum del que te hablamos en Muzikalia en su momento. Al mismo tiempo participan en un proyecto de versiones de Frank Zappa en directo.

No son las únicas versiones que hacen TRG. Actualmente se encuentran preparando un EP con versiones de Creedence Clearwater Revival. El disco verá la luz el 20 de abril y su título será Trombos Factory. Hace poco más de un mes te presentamos la primera, una versión electro del clásico «Lookin’ out my back door» irreconocible pero divertida y hasta pegadiza.

En la misma línea, acaba de salir otro sencillo del futuro EP. En esta ocasión la canción escogida ha sido «Fortunate son», uno de los temas más críticos del grupo de los Fogerty. El tratamiento, dentro del respeto y la admiración, es de nuevo extrema y descacharrante tanto en el aspecto musical como especialmente en el divertido vídeo que acompaña el lanzamiento.

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